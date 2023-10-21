Власти Крыма предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

В субботу, 21 октября, в Крыму пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом предупредил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, спецслужбы проведут работы в Старом Крыму с 11:00 до 13:00. Также взрывы могут услышать в поселке городского типа Октябрьское, селе Вольное, Джанкойском районе с 13:00 до 15:00.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами не только на Запорожском направлении, а на всей линии фронта.

18 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. По информации главы города, люди не пострадали, не зафиксировано также повреждений инфраструктуры и возгораний на месте падения части ракеты. Все оперслужбы находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку пробраться на территорию Крыма.