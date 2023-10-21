Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что подразделения группировки нанесли огневое поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) на Донецком направлении, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы подразделений «Юга» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям личного состава противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Малоильиновка. Как заявил Астафьев, потери ВСУ составили до 155 военнослужащих.

Он также указал, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял три миномета 120-го калибра в районах населенных пунктов Васюковка, Клещеевка и Миньковка.

Ранее Вадим Астафьев рассказал, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и вклинились в оборону противника на Донецком направлении.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.