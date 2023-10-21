СБ ООН обсудит палестино-израильский конфликт во вторник

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что заседание Совбеза (СБ) ООН по палестино-израильскому конфликту запланировано на вторник. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Во вторник пройдут открытые дебаты (формат заседания Совбеза, в котором могут принимать участие все члены ООН. — «Газета.Ru») СБ ООН по Ближнему Востоку – это регулярное заседание», — поделился Полянский.

Он добавил, что заседание было запланировано на более ранний срок.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия привержена решениям Совета Безопасности ООН о необходимости создать государство Палестина в границах 1967 года.

Он подчеркнул, что то, что Израиль своими односторонними действиями по расширению так называемых поселений нарушает эту резолюцию, «всем известно».

Лавров выразил надежду на то, что, когда Израиль и Палестина начнут переговоры, решения Совбеза и реалии, сложившиеся после 1967 года, будут учтены.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.