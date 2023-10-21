В ХАМАС заявили о работе по освобождению заложников

Представители движения ХАМАС заявили, что контактируют со всеми посредниками для освобождения гражданских заложников. Об этом сообщил Telegram-канал движения.

«Мы ... работаем со всеми посредниками над выполнением решения ХАМАС по теме гражданских лиц (удерживаемых у ХАМАС — «Газета.Ru») при наличии соответствующих условий безопасности», — говорится в сообщении.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан говорил, что проводит активные переговоры со сторонами палестино-израильского конфликта.

Агентство Bloomberg сообщало, что США и страны Евросоюза оказывают давление на Израиль, чтобы армия этой страны отложила наземную операцию в секторе Газа.

По информации агентства, это необходимо, чтобы выиграть время для тайных переговоров с участием Катара по освобождению заложников, захваченных ХАМАС в Израиле и перевезенных в сектор Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».