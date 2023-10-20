Взрыв прогремел в Кривом Роге на Украине

Взрыв произошел в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Ракетная атака. Снова взрыв», — написал глава города.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включились вечером 20 октября в Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях.

В начале октября взрывы произошли в Кривом Роге Украины. Вилкул тогда сообщил, что вся важная инфраструктура, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

11 октября обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона-камикадзе «Ланцет». Он сообщил о поражении беспилотником украинского штурмовика Су-25 на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.