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Взрыв прогремел в Кривом Роге на Украине

Мэр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге прозвучал взрыв

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Alina Smutko/Reuters

Взрыв произошел в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Ракетная атака. Снова взрыв», — написал глава города.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включились вечером 20 октября в Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях.

В начале октября взрывы произошли в Кривом Роге Украины. Вилкул тогда сообщил, что вся важная инфраструктура, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

11 октября обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона-камикадзе «Ланцет». Он сообщил о поражении беспилотником украинского штурмовика Су-25 на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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