Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что заградотряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь по солдатам, отказавшимся форсировать Днепр.
По словам главы Херсонской области, заградотряд, состоящий из солдат Национальной гвардии и иностранных наемников, действовал на правом берегу Днепра в районе сел Ивановка и Новотягинка. Заградотряд расстреливал украинских солдат, которые отказались форсировать реку.
«Наши военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться. Украинские солдаты, для вас это единственный способ выжить», — добавил Сальдо.
До этого Сальдо сообщал, что над Херсонской областью сбито пять ракет ВСУ.
По его словам, со стороны Украины было выпущено не менее 10-15 ракет, в числе которых переделанные С200. Украинская армия предприняла крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье.
Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.