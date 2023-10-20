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Власти Херсонской области рассказали о действиях заградотряда ВСУ

Сальдо: заградотряд ВСУ открыл огонь по военным за отказ форсировать Днепр

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Gleb Garanich/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что заградотряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь по солдатам, отказавшимся форсировать Днепр.

По словам главы Херсонской области, заградотряд, состоящий из солдат Национальной гвардии и иностранных наемников, действовал на правом берегу Днепра в районе сел Ивановка и Новотягинка. Заградотряд расстреливал украинских солдат, которые отказались форсировать реку.

«Наши военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться. Украинские солдаты, для вас это единственный способ выжить», — добавил Сальдо.

До этого Сальдо сообщал, что над Херсонской областью сбито пять ракет ВСУ.

По его словам, со стороны Украины было выпущено не менее 10-15 ракет, в числе которых переделанные С200. Украинская армия предприняла крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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