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Армия Израиля нанесла новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские военные нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Израильские военные наносят удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

« <…> Армия обороны Израиля атакует террористические объекты организации «Хезболла» в Ливане», — уточнили в заявлении.

20 октября Ливан призвал Израиль прекратить огонь на два дня. Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб отметил, что, по его мнению, израильские власти лишь усугубляет ситуацию разговорами о том, что Ливан призовут к ответственности за действия, совершенные с его территории.

Также армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким командным центрам, пусковым позициям и подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

По словам главы израильского минобороны Йоава Галанта, военная кампания Израиля против ХАМАС пройдет в три этапа, а ее финалом станет установление нового режима безопасности в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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