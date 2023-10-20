Армия Израиля нанесла новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские военные наносят удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

« <…> Армия обороны Израиля атакует террористические объекты организации «Хезболла» в Ливане», — уточнили в заявлении.

20 октября Ливан призвал Израиль прекратить огонь на два дня. Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб отметил, что, по его мнению, израильские власти лишь усугубляет ситуацию разговорами о том, что Ливан призовут к ответственности за действия, совершенные с его территории.

Также армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким командным центрам, пусковым позициям и подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

По словам главы израильского минобороны Йоава Галанта, военная кампания Израиля против ХАМАС пройдет в три этапа, а ее финалом станет установление нового режима безопасности в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.