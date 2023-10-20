В ХАМАС заявили об освобождении двух гражданок США

Палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении двух гражданок США по «гуманитарным соображениям». Об этом сообщается в новостном Telegram-канале, связанном с организацией.

«В ответ на усилия Катара «Бригады Аль-Кассама» освободили двух американских граждан (мать и ее дочь) по гуманитарным соображениям и чтобы доказать американскому народу и всему миру, что утверждения [президента США Джо] Байдена и его фашистской администрации ложны и необоснованны», — сказано в сообщении.

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил газете «Известия», что два россиянина до сих пор находятся в заложниках у ХАМАС.

Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дин аль-Кассам» Абу Убайда заявлял, что группировка освободит захваченных на юге Израиля заложников-иностранцев тогда, когда это позволят обстоятельства.

16 октября Убайда выступил с утверждением, что в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников. По его словам, «200 израильских пленных находятся непосредственно у «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», остальные — у других групп».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.