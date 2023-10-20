В Херсонской области сообщили о ракетном нападении ВСУ на Крым и Приазовье

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье.

По информации Сальдо, со стороны Украины было выпущено не менее 10-15 ракет, в числе которых переделанные С200.

«Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округе», — указал губернатор.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные за неделю уничтожили 314 дронов Вооруженных силу Украины.

17 октября оборонное ведомство передавало, что при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) российские военные сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Также ВС РФ смогли перехватить пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB, которые произведены в США.

18 октября МО РФ сообщало, что российские военные с начала специальной военной операции смогли уничтожить более восьми тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.