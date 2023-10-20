Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области сообщили о ракетном нападении ВСУ на Крым и Приазовье

Губернатор Сальдо: над Херсонской областью сбито пять ракет ВСУ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье.

По информации Сальдо, со стороны Украины было выпущено не менее 10-15 ракет, в числе которых переделанные С200.

«Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округе», — указал губернатор.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные за неделю уничтожили 314 дронов Вооруженных силу Украины.

17 октября оборонное ведомство передавало, что при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) российские военные сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Также ВС РФ смогли перехватить пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB, которые произведены в США.

18 октября МО РФ сообщало, что российские военные с начала специальной военной операции смогли уничтожить более восьми тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий