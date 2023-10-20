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Армия Израиля нанесла удары по инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ нанес удары по командным центрам ХАМАС в секторе Газа

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Tsafrir Abayov/AP

Армия обороны Израиля в пятницу, 20 октября, нанесла удары по нескольким командным центрам, пусковым позициям, а также подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ, опубликованном в Telegram-канале.

20 октября глава израильского минобороны Йоав Галант заявил, что военная кампания Израиля против ХАМАС пройдет в три этапа, а ее финалом станет установление нового режима безопасности в секторе Газа.

По словам Галанта, в первую очередь ЦАХАЛ предстоит ликвидировать живую силу и инфраструктуру ХАМАС. Затем Армии обороны Израиля нужно будет подавить оставшиеся очаги сопротивления. А в завершение израильские власти хотят организовать новый режим безопасности с сектором Газа, причем такой, чтобы Израиль не обеспечивал жизнь людей на этой территории. По его словам, кампания займет не один месяц.

Ранее в США объяснили необходимость операции Израиля в Газе.

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