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Над Севастополем работает система ПВО

Губернатор Развожаев: предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета», — указал губернатор.

18 октября в Министерстве обороны России сообщили, что российские cредства ПВО перехватили над Крымом две украинские ракеты С-200.

В этот же день Развожаев сообщал, что в районе Сухарной балки Черноморский флот России отражает атаку воздушных целей.

В августе Украина пыталась атаковать Крымский мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. По информации Минобороны России, произошло две атаки. Ракеты были сбиты средствами ПВО над Керченским проливом. Что это за модифицированные ракеты С-200 и какую опасность они представляют, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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