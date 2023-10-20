В Польше признали сокрушительность огнеметной системы «Тосочка»

Использование Вооруженными силами России тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» может наносить огромный урон ВСУ. Об этом сообщает польская газета Interia.

В статье отмечается, что залп из этой системы способен за секунды нанести сокрушительный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе ее действия.

Согласно информации издания, используемые ТОС-2 термобарические снаряды создают ударную волну, которая способна проникать внутрь сооружений. Дальность действия этого оружия составляет 15 км, что превышает радиус системы ТОС-1А «Солнцепек».

До этого стало известно, что в России сконструируют систему ночного видения «Флинт», которая позволит скрытно передвигаться автотехнике в ночное время суток в зоне специальной военной операции.

Ранее в Израиле разработали радар-«рентген».