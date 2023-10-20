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В России создадут систему ночного видения для скрытного передвижения в зоне СВО

В РФ создадут систему ночного видения «Флинт» для передвижения в зоне СВО

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Alex Babenko/AP

В России сконструируют систему ночного видения «Флинт», которая позволит скрытное передвигаться автотехнике в ночное время суток в зоне спецоперации. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика системы «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко в беседе с ТАСС.

«Разрабатываем систему для автомобилей и квадроциклов», — сказал он.

По словам Осломенко, система будет пригодна, например, для вывоза раненых с поля боя.

«Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником», — пояснил гендиректор.

В публикации отмечается, что система будет загружаться за несколько минут, специальное устройство будет монтироваться в передней части квадроцикла или на крыше машины, а изображение с камеры будет передаваться на экран или очки.

«Флинт» будет готов к середине ноября, указал Осломенко.

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