В России создадут систему ночного видения для скрытного передвижения в зоне СВО

В России сконструируют систему ночного видения «Флинт», которая позволит скрытное передвигаться автотехнике в ночное время суток в зоне спецоперации. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика системы «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко в беседе с ТАСС.

«Разрабатываем систему для автомобилей и квадроциклов», — сказал он.

По словам Осломенко, система будет пригодна, например, для вывоза раненых с поля боя.

«Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником», — пояснил гендиректор.

В публикации отмечается, что система будет загружаться за несколько минут, специальное устройство будет монтироваться в передней части квадроцикла или на крыше машины, а изображение с камеры будет передаваться на экран или очки.

«Флинт» будет готов к середине ноября, указал Осломенко.

В прошлом году в Израиле разработали радар-«рентген», который может определить позу человека за стеной.

Ранее «Единая Россия», МГЕР и фонд «Наша Правда» передали дроны военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Токмаке.