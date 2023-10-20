Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали об успехах за неделю боев на Краснолиманском направлении

Минобороны: за неделю ВС РФ отбили 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило, что за неделю ВС РФ отбили 18 атак 63-й и 67-й механизированных бригад и 12-й бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении.

По данным ведомства, возвратные и безвозвратные потери украинской стороны составили 940 человек. Кроме того, были уничтожены два танка, 21 боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 5 орудий.

Также сообщается, что ВСУ предприняли несколько неудачных попыток взять под свой контроль плацдармы на Херсонском направлении.

По информации ведомства, целью украинских солдат были плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр. При этом в операциях приняли участие бойцы 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.

Кроме того, украинские отряды лишились 11 орудий полевой артиллерии и 38 автомобилей. Также военные Вооруженных сил РФ смогли вывести из строя 48 украинских лодок.

Минобороны сообщает, что за неделю силы ПВО РФ сбили 12 украинских самолетов, среди которых 10 самолетов МиГ-29 и два штурмовика Су-25.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий