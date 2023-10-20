В Минобороны рассказали об успехах за неделю боев на Краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило, что за неделю ВС РФ отбили 18 атак 63-й и 67-й механизированных бригад и 12-й бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении.

По данным ведомства, возвратные и безвозвратные потери украинской стороны составили 940 человек. Кроме того, были уничтожены два танка, 21 боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 5 орудий.

Также сообщается, что ВСУ предприняли несколько неудачных попыток взять под свой контроль плацдармы на Херсонском направлении.

По информации ведомства, целью украинских солдат были плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр. При этом в операциях приняли участие бойцы 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.

Кроме того, украинские отряды лишились 11 орудий полевой артиллерии и 38 автомобилей. Также военные Вооруженных сил РФ смогли вывести из строя 48 украинских лодок.

Минобороны сообщает, что за неделю силы ПВО РФ сбили 12 украинских самолетов, среди которых 10 самолетов МиГ-29 и два штурмовика Су-25.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.