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В минобороны Израиля перечислили этапы борьбы с ХАМАС

Министр обороны Израиля Галант выделил три этапа борьбы с ХАМАС

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Amir Cohen/Reuters

Военная кампания Израиля против ХАМАС пройдет в три этапа, а ее финалом станет установление нового режима безопасности в секторе Газа. Об этом заявил глава израильского минобороны Йоав Галант.

Как пишет РИА Новости, министр выступил в комитете по иностранным делам и обороне кнессета, где и озвучил некоторые детали израильской стратегии.

По словам Галанта, в первую очередь еврейскому государству предстоит ликвидировать живую силу и инфраструктуру ХАМАС. Затем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нужно будет подавить оставшиеся очаги сопротивления. А в завершение израильские власти хотят организовать новый режим безопасности с сектором Газа, причем такой, чтобы Израиль не обеспечивал жизнь людей на этой территории.

Как отметил министр, по этим вопросам внутри правительства есть консенсус, но стоит понимать, что кампания займет «не один день, не неделю и даже не месяц».

Параллельно Израиль отказался отправлять своих представителей на саммит по палестинскому вопросу, который 21 октября пройдет в Египте. На встрече дипломаты и политики из более чем 30 стран хотят обсудить урегулирование ближневосточного кризиса.

Ранее в США объяснили необходимость операции Израиля в Газе.

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Война в Израиле
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