ВС РФ отбили несколько атак украинских войск на Херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько неудачных попыток взять под свой контроль плацдармы на Херсонском направлении. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По информации ведомства, целью украинских солдат были плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр. При этом в операциях приняли участие бойцы 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.

«В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345 военнослужащих», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские отряды лишились 11 орудий полевой артиллерии и 38 автомобилей. Также военные Вооруженных сил РФ смогли вывести из строя 48 украинских лодок.

18 октября президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в КНР, в ходе которой оценил контрнаступление украинской армии на Херсонском направлении. Глава государства отметил, что ВСУ не могут добиться никаких результатов на указанном участке фронта.

По словам российского лидера, в настоящее время украинские подразделения только несут потери. В аналогичной ситуации оказались бойцы ВСУ на Запорожском и ряде других направлений, подчеркнул Путин.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских военных самолета в Херсонской и Днепропетровской областях.