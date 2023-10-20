В Израиле сообщили об уничтожении боевиков «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила ячейку ливанской группировки «Хезболла» около израильско-ливанской границы. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Трое боевиков «Хезболлы» были уничтожены с воздуха. Также по неопределенному числу сторонников группировки открыли огонь израильские снайперы, также у ливанской границы.

20 октября истребители Армии обороны Израиля поразили более сотни военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в частности шахты подземных туннелей, склады боеприпасов и десятки оперативных штабов.

До этого Армия обороны Израиля объявила об активации плана по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на ливанской границе. План одобрил министр обороны Йоав Галлант. Программой будут управлять местные власти, министерство туризма и министерство обороны. Жителей Кирьят-Шмоны перевезут в финансируемые государством гостиницы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.