В Армии обороны Израиля оценили пуски ракет из Йемена

Армия обороны Израиля готова к отражению атак, которые по масштабу аналогичны пуску ракет с территории Йемена 19 октября. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

Он отметил, что накануне американские военные корабли перехватили несколько крылатых ракет и беспилотников в небе над северной частью Красного моря. По словам бригадного генерала, снаряды были выпущены с территории Йемена и могли направляться в сторону Израиля.

«Израиль обладает одними из лучших возможностей противовоздушной обороны в мире, оно также готово к угрозам такого типа», — подчеркнул пресс-секретарь армии страны.

Также он рассказал корреспондентам о реакции Министерства обороны США на произошедшее. Как сказал один из представителей Пентагона, данная атака позволила продемонстрировать архитектуру американской системы противовоздушной обороны (ПВО) на Ближнем Востоке.

19 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминец USS Carney перехватил несколько целей в небе над акваторией Красного моря. Он уточнил, что военное судно ликвидировало три ракеты и несколько БПЛА.

По словам американского чиновника, снаряды запустили «хуситы в Йемене». Однако представитель министерства не смог точно сказать, куда они направлялись.

Ранее стало известно о планах США отправить Израилю две системы «Железный купол».