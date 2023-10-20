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ЦАХАЛ сообщила о подготовке к наземной операции в Газе

В Израиле заявили, что армия продолжает подготовку к наземной операции в Газе

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные, которые находятся на границе с сектором Газа, продолжают готовиться к наземной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге, передает РИА Новости.

«Приграничные к сектору Газа районы все еще считаются территорией боевых действий и определены как закрытая военная зона... силы ЦАХАЛ, дислоцированные на месте, готовятся к следующему этапу военных действий, к маневрам», — сказал Хагари.

По его словам, ударов по сектору Газа израильских воздушных сил таких масштабов, как в последние две недели, не было на протяжении десятилетий.

20 октября сообщалось, что истребители израильской армии поразили более сотни военных объектов палестинского движения ХАМАС ночью. В этот день также сообщалось, что один из основателей палестинского движения ХАМАС Хасан Юсеф был арестован в ходе рейдов Израиля на Западном берегу.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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Война в Израиле
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