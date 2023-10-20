Стало известно о закупке США тротила у Польши для Украины

Сухопутные войска США подписали контракты на закупку взрывчатых веществ на $1,5 млрд для производства снарядов для Украины. Об этом сообщает Польская группа вооружений (PGZ).

Уточняется, что сделки были заключены с девятью компаниями из четырех стран, в том числе с химическим заводом Nitro-Chem из Быдгоща, входящим в состав Польской группы вооружений. Согласно сообщению PGZ, контракты подписаны в связи с запланированным увеличением производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров для поставок их на Украину.

PGZ добавила, что взрывчатым веществом, о котором идет речь, является тротил. Его ключевым поставщиком для армии США является химический завод Nitro-Chem, отмечается в cообщении.

До этого президент США Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Американский лидер предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.