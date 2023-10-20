Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин провел оперативное совещание с Совбезом РФ

Путин обсудил с членами СБ внедрение современных технологий для безопасности

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, передает ТАСС.

Открывая совещание, президент заявил, что сегодня будет обсуждаться внедрение современных технологий для обеспечения обороны и безопасности РФ.

Путин также предложил членам СБ РФ обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки.

Сегодня ночью российский президент посетил штаб Вооруженных сил Российской Федерации в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклад о ходе военной операции на Украине от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Герасимов доложил Путину, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом. Кроме того, он пообщался и с другими представителями высшего руководства Минобороны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий