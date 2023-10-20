Путин провел оперативное совещание с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, передает ТАСС.

Открывая совещание, президент заявил, что сегодня будет обсуждаться внедрение современных технологий для обеспечения обороны и безопасности РФ.

Путин также предложил членам СБ РФ обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки.

Сегодня ночью российский президент посетил штаб Вооруженных сил Российской Федерации в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклад о ходе военной операции на Украине от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Герасимов доложил Путину, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом. Кроме того, он пообщался и с другими представителями высшего руководства Минобороны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».