Израиль подтвердил арест одного из основателей ХАМАС

Один из основателей палестинского движения ХАМАС Хасан Юсеф был арестован военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе рейдов на Западном берегу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские власти.

Общая служба безопасности Израиля Шабак сообщила CNN, что его арестовали «по подозрению в действиях от имени ХАМАС».

Как отмечает телеканал, Хасан Юсеф — ведущая палестинская политическая фигура, официальный представитель ХАМАС на Западном Берегу и член Законодательного совета Палестины.

Израильские власти арестовывали его несколько раз. В общей сложности Юсеф провел 24 года в израильских тюрьмах по различным обвинениям в подстрекательстве, въезде в Иерусалим без разрешения и членстве в ХАМАС.

Накануне сообщалось, что израильские военные за сутки задержали более 80 человек, причастных к террористической деятельности, на Западном берегу реки Иордан (в Самарии и Иудее).

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.