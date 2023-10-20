Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль подтвердил арест одного из основателей ХАМАС

CNN: одного из лидеров ХАМАС Юсефа арестовали на Западном берегу реки Иордан

close
100%
Majdi Mohammed/AP

Один из основателей палестинского движения ХАМАС Хасан Юсеф был арестован военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе рейдов на Западном берегу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские власти.

Общая служба безопасности Израиля Шабак сообщила CNN, что его арестовали «по подозрению в действиях от имени ХАМАС».

Как отмечает телеканал, Хасан Юсеф — ведущая палестинская политическая фигура, официальный представитель ХАМАС на Западном Берегу и член Законодательного совета Палестины.

Израильские власти арестовывали его несколько раз. В общей сложности Юсеф провел 24 года в израильских тюрьмах по различным обвинениям в подстрекательстве, въезде в Иерусалим без разрешения и членстве в ХАМАС.

Накануне сообщалось, что израильские военные за сутки задержали более 80 человек, причастных к террористической деятельности, на Западном берегу реки Иордан (в Самарии и Иудее).

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий