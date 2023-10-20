Пленный боец ВСУ раскрыл единственный способ выжить на Запорожском направлении

Сдача в плен российским военным является единственной возможностью остаться в живых для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующих в сражениях на Запорожском направлении. Об этом рассказал пленный украинский танкист Игорь Галинка, передает ТАСС.

По данным агентства, мужчина служил в 14-й механизированной бригаде украинской армии. При этом, общаясь с журналистами, он заявил о неравных силах между войсками Украины и России.

«Все понимают и знают, что, если попадешь на «передок» (передовая линия — «Газета.Ru»), шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая», — отметил Галинка.

Он добавил, что лично наблюдал за потерями украинской армии. По его словам, многие из них стали результатом попыток ВСУ штурмовать позиции российских войск на Запорожском направлении.

Также собеседник агентства уточнил, что его призвали на фронт всего несколько недель назад. Оказалось, что мужчина попал в плен к солдатам Вооруженных сил РФ в ходе выполнения своего первого боевого задания.

Его вместе с товарищами отправили разминировать дорогу, которая ведет из села Малая Токмачка в село Вербовое. Как сказал украинский боец, они собирались подъехать к указанному месту на танке Т-72.

Однако на середине пути отряд ВСУ попал под обстрел. После этого украинские военные попытались спрятаться за лесополосой, но в какой-то момент их танк угодил в окоп и застрял.

«Мы спрятались в том же окопе. Начали подходить ваши солдаты, предлагали сдаться, и мы сложили оружие, сразу сдались. <...> Плен спас меня и сослуживцев», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее жители украинского города Ивано-Франковска провели митинг, потребовав от властей принять меры для возвращения солдат из плена.