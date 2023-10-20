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Диверсанты ВСУ подошли к границе с Белгородской областью, по ним открыли огонь

Shot: пограничники РФ открыли огонь из гранатомета по ВСУ возле Грайворона

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские пограничники открыли огонь из гранатомета по группе военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая подошла к границе Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, это произошло 19 октября около 20:00. Группа ВСУ состояла из шести человек, их заметили недалеко от таможенного поста в городе Грайворон, когда они запускали разведывательный беспилотник.

Как заявил Shot, российские военные сбили дрон и отогнали группу обратно в лес. Минимум один украинский военный был серьезно ранен. Канал считает, что диверсанты проводили разведку перед попыткой прорыва на территорию России.

15 октября Минобороны РФ сообщало, что у острова Алешкинский пресечена деятельность двух украинских ДРГ. По данным ведомства, они потеряли до 20 военных и два автомобиля.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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