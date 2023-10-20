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В Грузии разработали план на случай ядерной войны

Глава госбезопасности Грузии сообщил о разработке плана на случай ядерного удара

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Shutterstock

Правительство Грузии в кооперации с профильными ведомствами разработало подробный план, который будет задействован на случай ядерной войны в регионе. Об этом заявил руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили, чьи слова передает ТАСС.

«Существующие вызовы не исключают применения ядерного оружия», — сказал он.

Лилуашвили пояснил, что ядерный сценарий расписывает план действий, «который придется воплотить в реальность».

Он также добавил, что у министерства здравоохранения республики есть конкретный план по запасам медикаментов, лечению людей и организации бомбоубежищ. Однако последние в случае применения ядерной бомбы могут оказаться непригодными, заключил глава СГБ.

20 октября американское министерство энергетики сообщило, что Соединенные Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие.

Ранее в США заявили о возможной гонке вооружений.

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