Израильские истребители нанесли удары по более чем сотне объектов ХАМАС за ночь

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразили более сотни военных объектов палестинского движения ХАМАС ночью, сообщает пресс-служба израильского военного ведомства.

По его информации, за ночь израильские силы уничтожили более ста оперативных целей ХАМАС в секторе Газа, в частности шахты подземных туннелей, склады боеприпасов и десятки оперативных штабов.

Кроме того, сообщает ЦАХАЛ, был ликвидирован один из участников операции ХАМАС в секторе Газа — «террорист из состава Военно-морских сил» ХАМАС, а также уничтожен отряд, связанный с воздушными силами ХАМАС, которые, по информации израильских военных, планировали запускать ракеты по самолетам.

До этого Армия обороны Израиля объявила об активации плана по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на ливанской границе.

19 октября ЦАХАЛ нанесла новые удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.