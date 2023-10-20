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Израильские истребители нанесли удары по более чем сотне объектов ХАМАС за ночь

Израильские истребители уничтожили склады оружия и командные центры ХАМАС

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразили более сотни военных объектов палестинского движения ХАМАС ночью, сообщает пресс-служба израильского военного ведомства.

По его информации, за ночь израильские силы уничтожили более ста оперативных целей ХАМАС в секторе Газа, в частности шахты подземных туннелей, склады боеприпасов и десятки оперативных штабов.

Кроме того, сообщает ЦАХАЛ, был ликвидирован один из участников операции ХАМАС в секторе Газа — «террорист из состава Военно-морских сил» ХАМАС, а также уничтожен отряд, связанный с воздушными силами ХАМАС, которые, по информации израильских военных, планировали запускать ракеты по самолетам.

До этого Армия обороны Израиля объявила об активации плана по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на ливанской границе.

19 октября ЦАХАЛ нанесла новые удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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