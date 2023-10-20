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Премьер Британии направится в Египет для переговоров по ситуации в Израиле и Газе

Independent: премьер Британии Сунак направится в Египет для переговоров

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Hannah Mckay/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Египет для переговоров насчет ситуации в Израиле и секторе Газа. Об этом сообщает газета Independent.

В Египте премьер собирается встретиться с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси, пояснили корреспонденты издания. Сунак обсудит с ним действия для предотвращения перерастания войны между Израилем и ХАМАС в более широкий региональный конфликт.

Утром 19 октября Сунак прибыл в Израиль, где встретился с президентом Исааком Херцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Затем британский премьер отправился в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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