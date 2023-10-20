Китай выразил готовность вместе с Россией помочь деэскалации на Ближнем Востоке

КНР готова поддерживать совместную работу с Россией в помощи деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Дохе, передает Центральное телевидение Китая.

Стороны отметили, что Китай и РФ готовы помочь в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, а также разработке и осуществления плана «Два государства для двух народов».

Чжай Цзюнь отметил, что Китай скорбит из-за последствий конфликта между Палестиной и Израилем. Также КНР тревожит быстрое ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине.

Посланник правительства КНР подчеркнул, что страна выступает против и осуждает все действия, которые наносят вред мирным гражданам. По его словам, основной причиной палестино-израильский конфликта стало то, что законные права палестинского народа не защищали.

Китай и Россия занимают одинаковую позицию по палестинскому вопросу, заключил Чжай Цзюнь.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее стало известно, что израильские военные получили «зеленый свет», чтобы начать наземную операцию в секторе Газа.