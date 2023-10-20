Армия Тайваня сообщила об обнаружении китайских воздушных аппаратов

Возле Тайваня за сутки обнаружили 26 воздушных аппаратов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает министерство обороны острова, передает ТАСС.

Отмечается, что не менее 18 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны. В частности, речь идет о трех истребителях Су-30, двух J-10, восьми J-16, беспилотниках, самолете радиоэлектронной разведки Y-8, а также самолете радиоэлектронной борьбы Y-9.

13 октября глава Евродипломатии Жозеп Боррель в авторской статье для китайской газеты South China Morning Post писал, что Европейский союз не признает Тайвань независимым государством, но выступает за то, чтобы продолжать поддерживать связи с ним.

До этого Вооруженные силы Тайваня зарегистрировали приближение к острову 32 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

18 сентября министерство обороны Тайваня за сутки засекло приближение к острову 103 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая. Как заявляли в оборонном ведомстве, это «стало рекордным показателем за последнее время и стало серьезным вызовом для безопасности в Тайваньском проливе и регионе».

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.