Группировка Вооруженных сил России «Юг» ликвидировала на Донецком направлении до 50 украинских военных. Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он уточнил, что военные были уничтожены в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка в Донецкой народной республики.

Астафьев также добавил, что ликвидированы станция радиоэлектронной борьбы «Нота» в Северске и танк в Курдюмовке. Кроме того, уничтожены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика».

По его словам, средствами противодействия также были поражены 12 беспилотников.

17 октября Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении до 485 военнослужащих. Также в министерстве добавили, что на Донецком направлении Южная группировка войск отразила девять атак украинских подразделений.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ заявляли, что группировка Вооруженных сил России «Юг» на Донецком направлении смогла отразить 10 атак украинских бойцов, общие потери ВСУ превысили за сутки 460 военных.

16 октября стало известно, что российские войска перешли в наступление под Донецком — в направлении Авдеевки, где остаются 11 тысяч украинских военных.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.