Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Донецком направлении ликвидированы до 50 солдат ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении танка и до 50 военных ВСУ на Донецком направлении

Группировка Вооруженных сил России «Юг» ликвидировала на Донецком направлении до 50 украинских военных. Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он уточнил, что военные были уничтожены в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка в Донецкой народной республики.

Астафьев также добавил, что ликвидированы станция радиоэлектронной борьбы «Нота» в Северске и танк в Курдюмовке. Кроме того, уничтожены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика».

По его словам, средствами противодействия также были поражены 12 беспилотников.

17 октября Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении до 485 военнослужащих. Также в министерстве добавили, что на Донецком направлении Южная группировка войск отразила девять атак украинских подразделений.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ заявляли, что группировка Вооруженных сил России «Юг» на Донецком направлении смогла отразить 10 атак украинских бойцов, общие потери ВСУ превысили за сутки 460 военных.

16 октября стало известно, что российские войска перешли в наступление под Донецком — в направлении Авдеевки, где остаются 11 тысяч украинских военных.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий