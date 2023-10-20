ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные смогли отбить 11 атак и уничтожить до 70 военных Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зыбинского, атаки противника были отражены в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Отмечается, что ВСУ также потеряли, танк, БТР М113 и три беспилотника.

«Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки», — сказал Зыбинский.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие на Артемовском и Донецком направлениях. По его словам, перед симптомами отравления военные почувствовали специфический запах в воздухе. Гагин добавил, что ВСУ используют хлорпикрин.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.