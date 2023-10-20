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Палестинский посол в РФ рассказал, что думают власти Палестины об операции Израиля в Газе

Посол Палестины в РФ: власти считают, что наземная операция Израиля состоится

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил ТАСС, что власти Палестины уверены, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа.

«Рано или поздно это нападение будет. Результат — еще больше погибших мирных людей, раненых», — сказал он.

Посол отметил, что это станет катастрофой.

«Если у международного сообщества есть возможности, чтобы остановить войну, то это будет самый лучший вариант для мирных людей в Газе», — указал Абдель Хафиз Нофаль.

Также посол Палестины заявил, что власти страны общаются с Россией.

До этого Нофаль заявлял, что палестинское правительство окажет помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями Российской Федерации. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел страны.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался о бездействии международной организации по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

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