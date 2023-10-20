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В Оренбургской области ракетное соединение перевооружают на комплекс «Авангард»

МО: ракетное соединение в Оренбуржье перевооружают на комплекс «Авангард»

В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард». Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», — сказано в сообщении.

Уточняется, что инфраструктура позиционного района подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка.

6 октября военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук говорил, что самыми перспективными в мире системами противовоздушной обороны являются российские ЗРК С-400 и С-500. По его словам, американские системы Patriot не успевает реагировать на российские комплексы «Авангард» и «Кинжал».

В июне президент России Владимир Путин заявлял, что около половины частей ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами «Ярс», они перевооружаются на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

До этого военный эксперт Алексей Леонков сообщал, что Соединенным Штатам не хватает технологий для создания эффективного гиперзвукового оружия.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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