В США заявили о возможной гонке вооружений

Проведение США нового испытания на ядерном полигоне в штате Невада в период всплеска противоречий между Вашингтоном и Москвой в атомной сфере может привести к новой гонке вооружений. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон.

По его словам, США провели испытания «всего через несколько часов» после того, как Госдума РФ приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он также отметил, что такие действия американских властей «могут быть неверно истолкованы и привести к дальнейшей эскалации».

20 октября Минэнерго США сообщало, что Соединенные Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие. Также отмечалось, что они прошли в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

До этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что с отзывом ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Россия сможет проводить свои испытания в ответ на соответствующие испытания США без нарушения своих обязательств по договору.

18 октября Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. За закон проголосовали 438 депутатов ГД.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».