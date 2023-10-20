Путин попросил Герасимова «передать привет командирам»

Во время своего посещения штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Ростове-на-Дону президент Владимир Путин попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова передать командирам свои приветы. Об этом сообщает ТАСС.

При выходе из штаба и прощаясь с Герасимовым, глава государства сказал: «Пожалуйста, передайте мои приветы всем командирам». В ответ на это военачальник заверил, что обязательно выполнит данную просьбу.

Путин прибыл в Ростов-на-Дону в штаб ВС России, где заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова о ходе СВО.

Также президент обсудил важные вопросы специальной военной операции с представителями высшего руководства Минобороны.

До этого Герасимов, посетив с проверкой на Запорожском направлении передовой пункт управления войсками, обратил внимание командования российской группировки на нанесение превентивных ударов по подразделениям ВСУ.

Генерал армии Герасимов, заявили в военном ведомстве, в ходе проверки обратил внимание подчиненных на своевременное обнаружение противника, нанесение по нему превентивных ударов, а также на ведение контрбатарейной борьбы.

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