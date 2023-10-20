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Герасимов сообщил Путину, что ВС России придерживаются плана спецоперации

Герасимов доложил Путину, что ВС РФ решают задачи в соответствии с планом СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации, передает ТАСС.

«Объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — сказал он.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону.

До этого Герасимов, посетив с проверкой на Запорожском направлении передовой пункт управления войсками, обратил внимание командования российской группировки на нанесение превентивных ударов по подразделениям ВСУ.

Генерал армии Герасимов, заявили в военном ведомстве, в ходе проверки обратил внимание подчиненных на своевременное обнаружение противника, нанесение по нему превентивных ударов, а также на ведение контрбатарейной борьбы.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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