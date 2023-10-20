Армия Израиля бомбит объекты «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия ответила на обстрелы со стороны Ливана и нанесла новые удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане, включая их наблюдательные посты. Об этом пишет ТАСС.

Армейская пресс-служба сообщила, что в ответ на обстрелы противотанковыми ракетами со стороны «Хезболлы» вдоль границы в течение дня израильская оборонительная армия провела серию ударов по инфраструктуре организации.

Ранее Армия обороны Израиля открыла ответный огонь после того, как зафиксировала порядка 20 пусков ракет с ливанской территории.

В заявлении указано, что на севере страны сработали сирены воздушной тревоги. После этого военнослужащие выяснили, что в Ливане было произведено около 20 пусков снарядов по Израилю.

Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее миротворцы ООН спасли из-под обстрела 9 человек в Ливане.