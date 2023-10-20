Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил Российской Федерации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Путин побывал в штабе ВС РФ в Ростове-на-Дону после посещения Перми.

Отмечается, что президент заслушал доклад о ходе специальной военной операции от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание в штабе группировки военной спецоперации (СВО) в Ростове-на-Дону.

До этого Герасимов, посетив с проверкой на Запорожском направлении передовой пункт управления войсками, обратил внимание командования российской группировки на нанесение превентивных ударов по подразделениям ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.