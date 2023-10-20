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Миротворцы ООН спасли из-под обстрела 9 человек в Ливане

В Ливане миротворцы ООН спасли из-под обстрела 9 человек, в том числе репортеров

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Global Look Press

По информации телеканала Al Mayadeen, израильские войска начали интенсивный обстрел окрестностей на юге Ливана с использованием артиллерийских и танковых орудий в ответ на вооруженные вылазки боевиков.

В результате сильного обстрела района Теллет-эль-Абад, по данным телеканала, девять человек, включая группу журналистов, оказались заблокированными в одном из домов. Ливанская армия обратилась за помощью к Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ), чтобы спасти этих людей.

Миротворцы прибыли на место и эвакуировали граждан из зоны обстрела. Согласно информации телеканала, среди спасенных есть двое раненых, возможно, среди них находятся журналисты.

Также 13 октября израильский беспилотник атаковал автомобиль с журналистами в Альма-эш-Шааб. В машине находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. Фотографа Иссаму Абдалла, работающего на агентство Reuters, не удалось спасти, еще двое человек получили ранения и были доставлены в госпиталь.

В Ливане призвали международное сообщество повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее власти Израиля одобрили возможность эвакуации из приграничных с Ливаном территорий.

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