В Херсоне снова произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Другие подробности не уточнялись.

19 октября украинское издание Klymenko Time сообщало, что в городе Днепр произошел взрыв.

До этого средства массовой информации сообщали о взрывах в Херсоне.

В ночь на 19 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Сумы. В пресс-службе областной военной администрации населенного пункта на севере Украины заявили, что инфраструктурный объект в городе получил повреждения.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.