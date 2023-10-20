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Израиль уничтожил греческую православную церковь в Газе

ERT: ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе, есть раненые

ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь Святого Порфирия в секторе Газа, есть раненые. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT, ссылаясь на МВД в секторе Газа.

«По нашим данным, в храме было 50 человек, большинство из них — дети и женщины», — указал телеканал.

До этого посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль за несколько дней до удара по больнице в секторе Газа сообщил, что людям нужно ее покинуть.

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа была атакована 17 октября. Обе стороны, палестинцы и израильтяне, обвинили друг друга в атаке: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, тогда как армия Израиля утверждает, что ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России), попала в больницу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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