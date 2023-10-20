Пентагон может поделиться своими данными об атаке на больницу в Газе

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США не намерено полагаться на информацию из СМИ при проведении «оценки» причин попадания ракеты в больницу в секторе Газе. Однако он отметил, что в будущем они готовы поделиться своими данными по этому инциденту, если таковые будут иметься. Об этом пишет РИА Новости.

Райдер подчеркнул, что Пентагон не нуждается в сообщениях из СМИ для проведения своей оценки произошедшего.

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа была атакована 17 октября. Обе стороны, палестинцы и израильтяне, обвиняют друг друга в этой атаке: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, тогда как армия Израиля утверждает, что ракета, запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад» (организация запрещена в России), попала в больницу.

Утром 7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа в рамках операции «Наводнение Аль-Акса», объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС. Бойцы организации также проникли на юг Израиля после серии ракетных ударов. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней израильская армия захватила контроль над всеми приграничными населенными пунктами и наносила авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, на территории сектора. Также была объявлена полная блокада Газы, что привело к прекращению поставок воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

ХАМАС заявил, что в секторе Газа у них содержится порядка 200-250 пленных.

Число погибших в Газе продолжает расти по мере того, как идут военные действия. По данным Минздрава, с 7 октября в секторе Газа погибли 3785 человек, в том числе 1524 ребенка, 1000 женщин и 120 пожилых людей.

Кроме того, по данным представителя властей, получили ранения 12 493 человека, в том числе 3 983 ребенка и 3 300 женщин.

В ходе двусторонних переговоров в Каире в четверг король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердили свою совместную позицию против политики коллективного наказания в Газе, включая осады, голод и перемещение населения, говорится в заявлении Королевского Хашимитского суда Иордании.

Лидеры отвергли любые попытки насильственного перемещения жителей Газы в их страны. Кроме того, политические партии и институты Египта, связанные с государством, призвали к общенациональным протестам в Египте в пятницу в поддержку палестинцев и позиции президента ас-Сиси.

Президент США Джо Байден планирует на этой неделе запросить около 100 миллиардов долларов в виде дополнительного пакета по национальной безопасности, включая 40 миллиардов долларов на помощь Израилю. Сенат США в четверг принял резолюцию, подтверждающую поддержку Израиля и право страны на самооборону и осуждающую нападения ХАМАС на мирных жителей.

Пункт пропуска «Рафах» между Египтом и сектором Газа будет открыт с египетской стороны для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в пятницу утром, сообщили CNN представители египетской службы безопасности на пограничном переходе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.