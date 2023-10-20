Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон может поделиться своими данными об атаке на больницу в Газе

В Пентагоне рассказали о своих данных по атаке на больницу в Газе

close
100%
Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США не намерено полагаться на информацию из СМИ при проведении «оценки» причин попадания ракеты в больницу в секторе Газе. Однако он отметил, что в будущем они готовы поделиться своими данными по этому инциденту, если таковые будут иметься. Об этом пишет РИА Новости.

Райдер подчеркнул, что Пентагон не нуждается в сообщениях из СМИ для проведения своей оценки произошедшего.

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа была атакована 17 октября. Обе стороны, палестинцы и израильтяне, обвиняют друг друга в этой атаке: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, тогда как армия Израиля утверждает, что ракета, запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад» (организация запрещена в России), попала в больницу.

Утром 7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа в рамках операции «Наводнение Аль-Акса», объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС. Бойцы организации также проникли на юг Израиля после серии ракетных ударов. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней израильская армия захватила контроль над всеми приграничными населенными пунктами и наносила авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, на территории сектора. Также была объявлена полная блокада Газы, что привело к прекращению поставок воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

ХАМАС заявил, что в секторе Газа у них содержится порядка 200-250 пленных.

Число погибших в Газе продолжает расти по мере того, как идут военные действия. По данным Минздрава, с 7 октября в секторе Газа погибли 3785 человек, в том числе 1524 ребенка, 1000 женщин и 120 пожилых людей.

Кроме того, по данным представителя властей, получили ранения 12 493 человека, в том числе 3 983 ребенка и 3 300 женщин.

В ходе двусторонних переговоров в Каире в четверг король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердили свою совместную позицию против политики коллективного наказания в Газе, включая осады, голод и перемещение населения, говорится в заявлении Королевского Хашимитского суда Иордании.

Лидеры отвергли любые попытки насильственного перемещения жителей Газы в их страны. Кроме того, политические партии и институты Египта, связанные с государством, призвали к общенациональным протестам в Египте в пятницу в поддержку палестинцев и позиции президента ас-Сиси.

Президент США Джо Байден планирует на этой неделе запросить около 100 миллиардов долларов в виде дополнительного пакета по национальной безопасности, включая 40 миллиардов долларов на помощь Израилю. Сенат США в четверг принял резолюцию, подтверждающую поддержку Израиля и право страны на самооборону и осуждающую нападения ХАМАС на мирных жителей.

Пункт пропуска «Рафах» между Египтом и сектором Газа будет открыт с египетской стороны для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в пятницу утром, сообщили CNN представители египетской службы безопасности на пограничном переходе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий