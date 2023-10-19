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Эсминец ВМС США перехватил крылатые ракеты и беспилотники

Пентагон: эсминец ВМС США перехватил ракеты и БПЛА, выпущенные из Йемена

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Efrem Lukatsky/AP

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминец ВМС Соединенных Штатов перехватил крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые были выпущены из Йемена, возможно, в сторону Израиля, передает РИА Новости.

Он отметил, что эсминец USS Carney, который находится на севере Красного моря, «сбил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенных хуситами в Йемене».

При этом Райдер указал, что не может точно сказать, на что целились ракеты и дроны, но, возможно, они направлялись в сторону Израиля.

До этого пресс-служба министерства обороны США сообщала, что американские власти направляют Израилю высокоточные боеприпасы, артиллерийские снаряды для системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».

Некоторое время назад стало известно, что Соединенные Штаты планируют передать Израилю две системы ПВО «Железный купол». Техника будет отправлена в рамках договоренностей об обратном лизинге.

Ранее чиновник Госдепартамента США уволился из-за решения президента страны Джо Байдена предоставить Израилю военную помощь.

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