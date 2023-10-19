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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

Российские средства ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

«Около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен над территорией Белгородской области.

Днем 19 октября экстренные службы Курской области рассказали, что в регионе за сутки сбили шесть украинских беспилотников из стрелкового оружия. По их данным, это рекордное число БПЛА. При этом все беспилотники являлись дронами самолетного типа.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 18 октября на территории страны было уничтожено 28 беспилотников ВСУ. Средства ПВО отразили атаку, однако в Белгородской области была повреждена линия электропередачи.

Ранее артиллеристы России уничтожили кочующий танк ВС Украины.

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