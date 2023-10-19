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США направляют Израилю артснаряды и ракеты для «Железного купола»

Пентагон сообщил о передаче Израилю артснарядов и ракет для «Железного купола»

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Global Look Press

Власти США направляют Израилю высокоточные боеприпасы, артиллерийские снаряды для системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Соединенных Штатов.

Согласно информации агентства, поставка средств защиты в зону конфликта происходит прямо сейчас, представители Пентагона уже оповестили парламентариев о соответствующих планах, уточняется в публикации.

Некоторое время назад стало известно, что США планируют передать Израилю две системы ПВО «Железный купол». Техника будет отправлена в рамках договоренностей об обратном лизинге.

Ранее чиновник Госдепартамента США уволился из-за решения президента страны Джо Байдена предоставить Израилю военную помощь.

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