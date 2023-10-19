В Севастополе определили, чья ракета атаковала штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ракета, атаковавшая штаб Черноморского флота в Севастополе, принадлежала Франции. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.
«Ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась французской», — написал градоначальник.
Он пояснил, что летательный аппарат принадлежит французскому производителю и разработчику ракетных систем MBDA.
Глава города добавил, что передал осколок ракеты на ее историческую родину.
«Французская ракета отправляется на родину. В этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя», — отметил он.
Накануне Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. По информации главы города, люди не пострадали, не зафиксировано также повреждений инфраструктуры и возгораний на месте падения части ракеты. Все оперслужбы находятся в режиме повышенной готовности.
Ранее ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованными ракетами С-200.