В Севастополе определили, чья ракета атаковала штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ракета, атаковавшая штаб Черноморского флота в Севастополе, принадлежала Франции. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась французской», — написал градоначальник.

Он пояснил, что летательный аппарат принадлежит французскому производителю и разработчику ракетных систем MBDA.

Глава города добавил, что передал осколок ракеты на ее историческую родину.

«Французская ракета отправляется на родину. В этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя», — отметил он.

Накануне Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. По информации главы города, люди не пострадали, не зафиксировано также повреждений инфраструктуры и возгораний на месте падения части ракеты. Все оперслужбы находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованными ракетами С-200.