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США собираются направить Израилю предназначавшиеся Украине снаряды

Axios: США планируют отправить Израилю предназначавшиеся Украине снаряды

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AP

Министерство обороны США планирует отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, которые изначально предназначались для Украины. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники среди израильских чиновников.

Как считают, официальные лица Соединенных Штатов, перенаправление снарядов не окажет непосредственного влияния на способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен обеспечить поступление всей помощи, которая требуется для обороны Израиля.

На этой неделе сообщалось, что Байден, скорее всего, запросит у конгресса $60 млрд для Украины и еще около $40 млрд для Израиля, Тайваня и для охраны границы между США и Мексикой.

Ранее политолог раскрыл, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.

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Война в Израиле
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