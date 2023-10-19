Нетаньяху опубликовал видео с солдатами армии Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху разместил на своей странице в соцсети Х видеозапись с солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на которой выразил готовность к вторжению в сектор Газа.

«Мы с воинами готовы», — подписал политик свою публикацию.

Премьер также выразил уверенность в нанесении сокрушительного удара по Израилю и победе в палестино-израильском конфликте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог рассказал о последствиях возможного столкновения Израиля и Ирана.