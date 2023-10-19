Писатель-фантаст возглавил пресс-службу Минобороны Украины

Пресс-службу министерства обороны Украины возглавил писатель-фантаст и продюсер Илларион Павлюк. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Павлюка назначили начальником управления прессы и информации Минобороны страны. Он сменил на этом посту Анну Маляр, которую уволили в сентябре. Павлюк ранее служил в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность», — написал Павлюк.

Он также выразил благодарность министру обороны Украины Рустему Умерову за то, что тот поверил в него и его команду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об обновлении руководящего состава Минобороны страны.

До этого Зеленский уволил с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Ранее на Украине заявили о росте коррупции в обороне, таможенной и судебной системах.