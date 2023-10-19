США передадут Израилю две системы «Железный купол»

США планируют передать Израилю две системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Техника будет отправлена в рамках договоренностей об обратном лизинге, передает Reuters со ссылкой на американские источники.

Согласно данным агентства, поставка средств защиты в зону конфликта может произойти в ближайшие дни. При этом представители министерства обороны США уже оповестили парламентариев о соответствующих планах, уточняется в материале.

«Пентагон заявил членам конгресса <...>, что намерен отправить свои две системы противоракетной обороны «Железный купол» обратно в Израиль в рамках сделки с обратным лизингом», — говорится в публикации.

19 октября пресс-служба министерства обороны Израиля сообщила, что в страну прибыла первая партия американской бронетехники. Как рассказали в военном ведомстве, данные машины предназначены для использования Армией обороны Израиля.

В скором времени технику передадут израильским войскам. Ожидается, что она заметит машины, поврежденные в ходе проведения операции против палестинского движения ХАМАС.

Ранее чиновник Государственного департамента США уволился из-за решения президента страны Джо Байдена предоставить Израилю военную помощь.